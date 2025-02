Basket: la Dinamo saluta l'Europe cup con una sconfitta

Una Dinamo bella e grintosa ha perso a testa alta ieri sera al PalaSerradimigni contro i francesi di Cholet, cedendo in volata per 75-78, con il tiro del pareggio che si è stampato sul ferro a fil di sirena.

Una sconfitta indolore per il Banco di Sardegna, che già da un paio di settimane aveva perso le chance di qualificarsi al turno successivo di Europe cup, competizione che abbandona comunque con una prestazione che le fa onore.

In campo si è rivisto il polacco Sokolowski, autore di una ottima prova (14 punti e 6 rimbalzi) di rientro da un lungo infortunio.

Buona anche la partita giocata dai due lunghi Halilovic (12 punti e tanta difesa) e il giovane Vincini (7 punti). Da rivedere invece le prove dei due play, Bibbins, un solo punto a referto, e Cappelletti, 3 punti e l'ultima palla persa a 30 secondi dalla fine, sul risultato di 75-75, con cui ha regalato il tiro della vittoria ai francesi.

Ora la Dinamo può concentrarsi solo sul campionato e inseguire l'ingresso nei playoff, contando sull'arrivo a Sassari dell'ala pivot Rashawn Thomas. L'esame arriva subito, ed è dei più tosti: sabato sera alle 20 al PalaSerradimigni c'è la sfida contro l'Olimpia Milano.



