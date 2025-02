Attentato nel Sassarese, bomba davanti a casa di un imprenditore

Una bomba è stata fatta esplodere questa notte poco dopo la mezzanotte a Buddusò, nel Sassarese, davanti al portone dell'abitazione di un imprenditore edile del posto, Piero Sanna. L'ordigno è stato piazzato all'angolo tra via Pascoli e via Cavour.

I danni causati dall'esplosione sono stati ingenti: danneggiata la facciata e l'ingresso della casa. Nell'edificio, oltre a Piero Sanna, vivono anche il fratello, suo socio nell'impresa edile a conduzione familiare che opera in Gallura, e il padre. Sull'episodio indagano i carabinieri.



