Agente penitenziario aggredito nel carcere di Sassari

Un agente penitenziario è stato aggredito ieri mattina da un detenuto nel carcere di Bancali, a Sassari. Il recluso, che soffre di problemi psichiatrici, intorno alle 9 ha colpito con calci e pugni un poliziotto mentre veniva accompagnato nei passaggi. L'agente è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, mentre l'aggressore è stato riportato alla calma dal personale in servizio e ricondotto in cella.

"Questo detenuto non è nuovo a comportamenti del genere, non si capiscono i motivi di tale violenza", commenta il delegato nazionale del Sappe per la Sardegna, Antonio Cannas.

"La consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delle carceri isolane e del Paese. Il personale di Polizia penitenziaria è stremato dai logoranti ritmi di lavoro a causa delle violente e continue aggressioni", aggiunge il segretario generale del Sappe, Donato Capece. "Ed è grave che, pur essendo a conoscenza delle problematiche connesse alla folta presenza di detenuti psichiatrici, le autorità competenti non sia ancora state in grado di trovare una soluzione".



