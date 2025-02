Aerei: 10 milioni per attivare 67 nuove tratte da e per Sardegna

Sono 67 le nuove rotte che la Regione Sardegna intende incentivare per aprire nuovi collegamenti in Italia, in Europa ma anche fuori dallo spazio aereo Ue per incrementare il turismo interno e far viaggiare i sardi. Con uno stanziamento di 10 milioni di euro per tre anni il contributo coprirà il 50% dei costi aeroportuali sostenuti sia nell'aeroporto di partenza che nell'aeroporto di arrivo. Il bando "Nuove Rotte", promosso dall'assessorato dei Trasporti d'intesa con quello del Turismo, passerà ora al vaglio della commissione del Consiglio regionale e poi potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Europea.

Due le fasce di contributi: la A da 10mila euro per ciascun collegamento per i voli nazionali e internazionali e la fascia B da 24 mila euro per ciascuna nuova rotta aperta per i voli intercontinentali, tra i quali spiccano quelle dirette verso gli Stati Uniti, con voli da Cagliari e Olbia verso New York e Filadelfia. Inoltre, l'attivazione di collegamenti tra Cagliari e Olbia con Istanbul permetterà ai viaggiatori di accedere a un hub internazionale per i collegamenti con l'Asia, In più il contributo prevedere l'attivazione di un Cagliari-Dubai. Tra le novità anche la Cagliari-Ajaccio, un volo per Lamezia Terme da Cagliari, e due collegamenti interni tra il capoluogo sardo e gli scali di Alghero e Olbia.

Nel dettaglio per il Riviera del Corallo di Alghero sono state individuate 19 rotte, per il Mameli di Elmas 32 e per il Costa Smeralda di Olbia 16.

Per l'assessora dei Trasporti Barbara Manca "l'obiettivo è garantire ai sardi maggiori opportunità di mobilità e, al contempo, incentivare l'arrivo di turisti durante tutto l'anno, contribuendo alla crescita economica dell'Isola". "Vogliamo promuovere la nostra splendida Isola e renderla sempre più raggiungibile da parte dei visitatori di tutto il mondo, incrementando sempre di più le presenze turistiche", afferma l'assessore del Turismo Franco Cuccureddu.



