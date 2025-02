Abbanoa, a Cagliari nuove reti idriche nel quartiere Villanova

Abbanoa avvia un nuovo cantiere di efficientamento delle reti idriche a Cagliari che porterà complessivamente alla sostituzione integrale di 1,2 chilometri di tubature tra condotte principali e allacci alle utenze nel quartiere di Villanova. L'investimento è di 1,3 milioni di euro, risorse finanziate tramite i fondi europei di sviluppo e coesione Fsc-Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico. Nella stessa linea di finanziamenti ci sono anche i due appalti in corso, per ulteriori 8 milioni di euro, che riguardano il rifacimento della dorsale che collega i serbatoi di San Michele a quelli di Monti Urpinu.

Lunedì 10 febbraio iniziano ufficialmente le operazioni di sostituzione della rete idrica nel quartiere di Villanova. Le vie interessate dalle operazioni di rifacimento saranno in totale otto: Via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias nel "distretto Sonnino" e via Ozieri, via Macomer e via Tempio nel "distretto San Vincenzo Medio".

L'intervento durerà otto mesi ma, per evitare di bloccare completamente una zona nevralgica della viabilità, d'intesa col Comune di Cagliari il cantiere sarà strutturato a scaglioni. Si inizia dal primo tratto di via Einaudi (dall'incrocio con via Orlando a quello con via Alghero) dove si lavorerà per circa due settimane. Gli accessi alle autorimesse dei condomini saranno garantiti a eccezione degli orari strettamente necessari ai lavori stradali. Terminati i lavori in questo tratto e riaperta completamente la viabilità, si procederà a step successivi negli altri tratti stradali: via Orlando, tratto di via Einaudi tra via Abba e via Orlando, via Abba, tratto di via Einaudi tra via Oristano e via Abba, tratto di via Oristano tra via Eleonora d'Arborea e via Einaudi, tratto di via Oristano tra via Einaudi e via Iglesias, tratto di via Iglesias tra via Oristano e vico San Lucifero, tratto di via Iglesias tra vico San Lucifero e via Eleonora d'Arborea, tratto di via Iglesias tra via Eleonora d'Arborea e via Garibaldi. Per non interferire con il traffico legato alla presenza delle scuole, si lavorerà da giugno nelle strade di via Ozieri, via Macomer e via Tempio durante la pausa estiva dell'anno scolastico.

Negli ultimi dieci anni in queste strade sono stati necessari quasi un centinaio di interventi di riparazione. Partendo da questi dati sono state individuate le vie con le maggiori criticità e successivamente è stata elaborata una "scala di priorità" basata prevalentemente sul numero di guasti e malfunzionamenti di una stessa condotta. Le principali cause di tale indice elevato, che si riflette materialmente in perdite idriche, sono da ricondursi all'impiego di materiali non adeguatamente resistenti alle sollecitazioni alle quali sono quotidianamente sottoposte le tubazioni. Verranno sostituite le vecchie condotte prevalentemente in acciaio con delle nuove in ghisa sferoidale del diametro di 150 millimetri. Nelle zone soggette a intervento verranno sostituite anche le vecchie condotte già in ghisa ma di diametro inferiore. Le nuove tubazioni saranno quindi in ghisa sferoidale, esternamente zincate e ricoperte con prodotti bituminosi o resine sintetiche e internamente rivestite con malta di cemento alluminoso.





