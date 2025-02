Sicurezza stradale, Sassari rafforza l'uso dei telelaser

Da domani, giovedì 6 febbraio, riparte a Sassari la campagna di sicurezza stradale della polizia locale "Operazione trasparenza", con una novità sostanziale: ai controlli sulla velocità nelle strade già interessate negli scorsi anni si aggiungono nuove postazioni nel centro urbano, dove nell'ultimo periodo si sono verificati incidenti che in alcuni casi hanno coinvolto i pedoni, con conseguenze talvolta drammatiche.

Gli agenti del Comando, con i telelaser, saranno in via Cilea, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Milano, via Verona, via Carlo Felice, via Prati, via Manzoni, viale Porto Torres, via Don Sturzo, ex s.s. 131, località Ottava, ss 200 (Sassari-Sorso), via Domenico Millelire, via De Martini, e sulle strade provinciali 18 Bancali, Palmadula - 4, 21 e 42 Campanedda.

Fino al 31 marzo i controlli saranno estesi alle ore serali e notturne e saranno rafforzati nei fine settimana.

Le sanzioni per chi viola i limiti di velocità sono state inasprite con le recenti novità legislative: se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applica una multa da 220 a 880 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.



