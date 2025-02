Portovesme, 'progetto batterie opzione concreta di rilancio'

Glencore conferma "la disponibilità a collaborare nella definizione di soluzioni concrete per il futuro dell'area" di Portovesme. Lo si legge in una nota, nella quale la multinazionale svizzera ringrazia ministero e Regione Sardegna, al termine dell'incontro al Mimit sulla Portovesme srl.

"Davanti ad una crisi strutturale e ampia, Glencore Portovesme, unica grande realtà industriale ancora attiva nel Sulcis, sta lavorando da tempo per garantire un futuro allo stabilimento - aggiungono i rappresentanti di Portovesme srl - L'avvio di una campagna temporanea a San Gavino per il trattamento di leghe triple che oggi è tornata pienamente operativa e le attività di manutenzione anticipate di uno dei forni Waelz sono concrete dimostrazioni di questo sforzo corale".

"Il progetto di riciclo dei materiali da batterie, poi rappresenta un'opzione concreta di rilancio produttivo e tecnologico per il quale ci auguriamo il sostengo delle istituzioni Ue, nazionali e locali", conclude il comunicato.





