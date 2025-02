Morto Aga Khan: Cipnes, 'ha cambiato il volto della Gallura'

"Il principe Karim Aga Khan non c'è più, ma la Gallura che conosciamo, quella che viviamo ogni giorno, porta il suo segno. Il Cipnes Gallura si unisce al cordoglio internazionale". Così il Consorzio industriale del nord est Sardegna, ricorda il principe ismaelita scomparso ieri sera a Lisbona.

Non solo la Costa Smeralda e la costruzione di una destinazione turistica esclusiva: l'Aga Khan, sottolinea il Cipnes,"creò un'industria vera e propria. Quando la Costa Smeralda prendeva forma, Olbia cambiava volto. La città che poco meno di dieci anno prima era stata considerata la più povera d'Italia dalla Commissione parlamentare sulla miseria, viveva la sua rivoluzione: nacque la zona industriale e, insieme, nacque il turismo di lusso. Il principe lo capì subito: senza collegamenti, senza un'infrastruttura solida, la Costa Smeralda non sarebbe decollata".

"Nel 1964 - ricostruisce il Consorzio industriale - con mezzi propri fece riaprire l'aeroporto di Olbia Venafiorira, chiuso da un decennio. Fondò Alisarda, che da piccola compagnia privata diventò la seconda compagnia aerea italiana. Il primo volo fu fatto l'1 maggio 1964, con il Fokker che atterrò fra le pecore.

Nella nuova area industriale di Olbia, creata dal Nucleo per l'industrializzazione di Olbia, oggi Cipnes, fra il 1961 e il 1964, l'Aga Khan creò Cerasarda, la fabbrica di ceramiche di pregio ancora oggi attiva, e Biancasarda, specializzata nelle pulizie industriali. Il lavoro, in Gallura, cominciava a cambiare. Erano industrie sostenibili, che si accompagnavano alla Palmera, e che aveva un altro tratto in comune: davano lavoro alle donne".



