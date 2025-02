Morto Aga Khan, Cuccureddu, 'era imprenditore lungimirante'

"E' stato per decenni l'emblema stesso dello sviluppo turistico della Sardegna. Un imprenditore e filantropo che ha avuto il pregio di guardare molto lontano, trasformando un territorio, un'Isola, in una icona del turismo internazionale che ha generato opportunità di occupazione e sviluppo per tantissime persone. Con una visione unica ha disegnato il futuro turistico della Sardegna. Ci mancherà un imprenditore serio, capace, lungimirante e rispettoso dell'ambiente come l'Aga Khan". Così l'assessore del Turismo, Franco Cuccureddu in merito alla morte del fondatore della Costa Smeralda.

Ha dimostrato una sensibilità per il paesaggio e per l'ambiente, che era davvero raro possedere negli anni '60. Ha individuato il target (lusso), i servizi e le infrastrutture indispensabili per fare turismo e poi le ha realizzate, senza chiedere alle Istituzioni di reperire le risorse e di progettare, appaltare, collaudare e gestire porti ed aeroporto.

Le ha realizzate a sue spese e le ha gestite fornendo servizi di eccellenza - aggiunge l'esponente della giunta Todde - Un grande uomo che ha fermamente tenuto vivo il legame strettissimo che lo legava alla nostra terra. Non solo turismo con la creazione della Costa Smeralda ma anche imprenditore nel settore dei trasporti, quando all'epoca erano davvero poche le possibilità di spostamento da e per l'Isola. Alisarda, divenuta nel tempo Meridiana era una sua creatura. Una compagnia aerea creata dal nulla, che ha dato alla Sardegna un grande impulso in termini di spostamenti e presenze turistiche. Tutti noi perdiamo un grande personaggio che ha sempre creduto nella nostra terra e per questo gli saremo per sempre grati", conclude Cuccureddu.





