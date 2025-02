Fusione aeroporti, Manca 'definire in maniera chiara governance'

"Noi pensiamo che l'integrazione sia generalmente comunque un valore aggiunto. Bisogna ovviamente capire e definire in maniera chiara qual è la governance del sistema affinché poi l'organo politico pubblico, quale ad esempio la Regione, sia in grado di dettare quelli che sono gli indirizzi dell'accessibilità al suo territorio. Perché ricordiamo che si tratta di spostamenti per i turisti, spostamenti sia di turisti ingresso-entrata, ma in primo luogo noi come amministrazione pubblica dobbiamo tutelare la mobilità e la sicurezza dello spostamento dei nostri cittadini". Lo ha detto l'assessora ai Trasporti Barbara Manca a margine dell'incontro di questa mattina a Cagliari nell'ambito delle iniziative previste in campo nazionale per l'Airport Day di Assaeroporti.

"Il modello di continuità territoriale? Deve assicurare la certezza dello spostamento per i cittadini. Per cui è sicuramente un modello in cui il dimensionamento dovrà essere corrispondente a quella che è l'effettiva domanda e non al sovradimensionamento a cui purtroppo ci siamo abituati in quest'anno, che comporta sempre il fatto che la Regione debba intervenire in emergenza. E la gestione dell'emergenza, purché poi si sia gestita, non dà mai quel risultato ottimale che invece si vorrebbe - ha aggiunto - Bisogna tutelare la certezza dello spostamento in giornata, elemento che ora il decreto ministeriale non prende in considerazione. Le gare ad evidenza pubblica possono comportare il fatto che ci siano degli avvicendamenti, ma sono sicura che nel nuovo bando noi metteremo dei criteri affinché poi l'operatore che vincerà sarà quello in grado di dare il servizio migliore".

Non solo Roma-Milano: "Stiamo parlando di aiuti sociali per le altre rotte con un sistema di rimborsi. L'idea va bene, ma va migliorata per renderla più efficace, vogliamo abbassare la soglia minima e snellire le procedure". Tempi? "Stiamo già scrivendo il bando, abbiamo già praticamente completato la parte di fallimento di mercato che è quell'allegato tecnico che è insomma propedeutico poi all'indizione del bando però andiamo combattivi. Quindi vediamo adesso in Europa visto il grande incremento delle risorse quali saranno le trattative ma i tempi ci sono tranquillamente".

