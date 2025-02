Bibanca cresce, utile netto 65,2 milioni nel 2024 +13% sul 2023

Il consiglio di amministrazione di Bibanca (Gruppo Bper) ha approvato ieri i risultati preliminari del bilancio al 31 dicembre 2024, che evidenziano "una solida performance", con un utile netto pari a 65,2 milioni di euro, in crescita di 7,7 milioni (+13,4%) rispetto al 2023 (57,5 milioni di euro).

L'utile lordo è pari a 98,4 milioni di euro ed è superiore del 13,8% (+12 milioni) rispetto a quello di dicembre 2023 (86,4 milioni). Il tax rate è 33,7% (33,5% nel 2023). Il margine di interesse si attesta a 135,3 milioni, in aumento del 25,2% (27,3 milioni) sul 2023 (108 milioni), mentre le commissioni nette sono pari a 62,8 milioni e crescono del 30,4% (+14,6 milioni) sul 2023 (48,1 milioni) in relazione all'aumento del numero di carte di pagamento e del transato. Come risultato dell'andamento del margine di interesse e delle commissioni nette, il margine di intermediazione (198,2 milioni) cresce del 26,8% (+41,9 milioni) sul 2023 (156,2 milioni).

Le rettifiche nette sui crediti sono pari a 31,3 milioni (11,9 milioni a dicembre 2023, €19,4 milioni, +163,1%), frutto di operazioni di riclassificazione sul portafoglio in default, in particolare sui prestiti personali, e di un aggiornamento peggiorativo dello scenario macroeconomico sui modelli di calcolo IfrS9. Come risultato, il costo del credito a dicembre 2024 è pari a 0,80%, in aumento rispetto allo 0,35% del 2023. Il rapporto tra crediti deteriorati netti e totale crediti netti alla clientela (Npl Ratio Netto) è pari a 1,14% (1,06% a dicembre 2023). I costi operativi (68,2 milioni) registrano un incremento netto di 10,3 milioni di euro rispetto al 2023 (57,9 milioni), dovuto al sostegno delle iniziative di business.

L'erogato complessivo di prestiti personali, cessioni del quinto e prodotti revolving è pari a 1,625 miliardi di euro in aumento di 297 milioni (+22,4%) rispetto a dicembre 2023 (1.328 milioni). Lo stock di impieghi netti raggiunge i 3,9 miliardi, in crescita del 14,7%. Le passività finanziarie ammontano a 4,1 miliardi (3,7 miliardi a dicembre 2023, +10,8%).

"Bibanca continua il suo percorso di sviluppo e innovazione, al servizio del Gruppo Bper, dei suoi clienti e dei partner - dichiara Mario Mariani, presidente di Bibanca - Il 2024 ha rappresentato un'ulteriore importante tappa di questo cammino. Continuiamo a crescere, realizzando risultati positivi e introducendo nuovi servizi digitali, grazie a un team motivato e coeso, e intendiamo proseguire in questa direzione" "Anche nel 2024 Bibanca incrementa i ricavi e l'utile netto - osserva il direttore generale Diego Rossi - È un trend di crescita che prosegue ininterrotto da 16 trimestri, in un quadro di attento presidio dei costi e del rischio di credito, che quest'anno abbiamo volontariamente deciso di proteggere ulteriormente aumentando in maniera significativa le coperture"

