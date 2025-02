Attentati Sardegna, ES Polizia 'nuove pattuglie ma serve altro'

"Apprendiamo con soddisfazione che il Questore di Nuoro, nella sua veste di autorità provinciale tecnica di pubblica sicurezza, ha programmato il dispiegamento di pattugliamenti straordinari sul territorio di Siniscola e dintorni anche con l'apporto di miliari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre che della Polizia Stradale: queste autovetture in più faranno sentire sicuramente più sicuri i cittadini anche in vista della fiaccolata prevista per venerdì 7 febbraio, ma questo è solo un primo intervento temporaneo che di certo non risolverà il problema vero". Così Vincenzo Chianese, segretario generale di ES Polizia in una nota sottoscritta anche da Giovanni Cabras, segretario di Nuoro e Sardegna in merito agli ultimi attentati nel Nuorese che hanno colpito un carabiniere e un finanziere.

"Si tratta di uno sforzo davvero straordinario che non potrà certo protrarsi nel tempo chiedendo un prezzo troppo alto ai soli colleghi già in servizio a Siniscola, compresi quelli del settore polizia giudiziaria già impegnati nelle indagini e così facendo distolti - aggiunge - per andare alla sostanza, al di là dell'apparenza serve invece un rafforzamento del personale del Commissariato che si può attuare ancora più velocemente del dispositivo approntato e senza i notevoli costi che questo comporterà".

"Dall'Amministrazione della pubblica sicurezza attendiamo quindi nei prossimi giorni risposte strutturali che puntino direttamente al cuore del problema" concludono i due sindacalisti.



