Accoltella alla mano il fratello e picchia la madre, fermato

Ha picchiato la madre e accoltellato il fratello, ferendolo alla mano. E' accaduto questa mattina in una abitazione di Gonnosfanadiga. Un uomo è stato portato in caserma e nei suoi confronti potrebbero scattare provvedimenti. In ospedale i due feriti: non sono gravi.

L'allarme è scattato intorno alle 7 quanto al 112 è arrivata la segnalazione della lite in famiglia. Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti i medici del 118.

Secondo quanto accertato dai militari ci sarebbe stata una lite tra uno dei figli e la madre. L'uomo l'avrebbe colpita al volto. Il fratello è intervenuto per fermarlo ed è stato accoltellato alla mano. Da quanto si apprende non era il primo episodio di questo genere.



