Un vigneto a Sorgono per la selezione di varietà autoctone

Un vigneto sperimentale a Sorgono per selezionare i migliori individui di varietà autoctone della zona. Scuola e ricerca hanno creato una sinergia per coltivare attraverso la selezione massale, le migliori gemme, materiale di pregio per vivaisti e viticoltori. Un interessante progetto che nasce dall'incontro tra Agris, l'agenzia regionale per la ricerca scientifica e istituto agrario di Sorgono.

Nell'area attorno alla scuola è stato allestito un vigneto dove si coltivano varietà autoctone di pregio. Un campo sperimentale e formativo che darà anche modo a tanti giovani professionisti di formarsi e di crescere: 1200 mq, 600 piante messe a dimora fra Cannonau proveniente da diversi areali della Sardegna come Mamoiada, Orgosolo ed in particolare modo Atzara, Monica di Orroli e Atzara, Bovale sardo o Muristellu di Atzara, Nuragus e Granatza o Vernaccina come viene chiamata nel Mandrolisai. Il responsabile scientifico è l'enologo di Agris Luca Demelas.

"Quando le piante entreranno in produzione - chiarisce Demelas - attiveremo le valutazioni agronomiche ed enologiche con prove di micro vinificazione in parallelo anche nella cantina sperimentale di Villasor. Le piante che abbiamo messo a dimora arrivano da un'intensa attività di selezione massale svolta diversi anni fa con il gruppo di lavoro coordinato da Gianni Lovicu, responsabile settore vitivinicolo Agris. Oggi, dopo aver completato tutti i controlli fitopatologici, virosi e dna, le abbiamo messe ad autoradicare inizialmente nei nostri campi sperimentali di Oristano e poi portate a Sorgono".

L' iniziativa è stata presentata a Sorgono nel corso di un incontro al quale hanno partecipato studenti, docenti e diversi imprenditori del territorio. "L'appuntamento segna l'inizio di una importante collaborazione della scuola nel territorio e sottolinea il valore della 'comunità educante', la sinergia tra diverse realtà per la formazione dei ragazzi come cittadini consapevoli e futuri imprenditori capaci di valorizzare le risorse del proprio territorio", ha concluso il giovane enologo di Agris.



