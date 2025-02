The Missing Boys di Catinari arriva nelle sale italiane

Dopo essere stato selezionato e aver riscosso successo in diversi festival internazionali, tra cui il New York Independent Cinema Awards dove l'opera si è aggiudicata il Best documentary feature, la calorosa accoglienza a Bologna a Visioni Italiane e le première di Roma, Cagliari e Sassari, il film di Davide Catinari The Missing Boys inizia il suo percorso di proiezioni nelle sale italiane. La prima tappa sarà Milano, mercoledì 19 febbraio, al Cinema Anteo alla presenza di Mauro "Joe" Giovanardi dei La Crus; a seguire Torino, Padova, Pisa e molte altre località con un calendario ricco di appuntamenti e in costante aggiornamento. In occasione delle proiezioni saranno presenti numerosi personaggi della scena musicale italiana, come Madaski, Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti) e altri ancora. L'opera di Catinari - frontman dei Dorian Gray, gruppo con cui ha inciso sette album oltre a centinaia di concerti tra Italia ed estero - è un racconto per immagini sulla genesi di una scena musicale indipendente, concepito come un viaggio circolare in bilico tra due linee temporali, la narrazione del passato e la memoria di un presente aumentato, quella del "ragazzo scomparso" imprigionato dentro un'eterna gioventù. Il periodo preso in esame nel film è compreso tra il 1979 e il 1989, decade legata a un trapasso generazionale indelebile, come un viaggio immaginario "dalle formiche alle nuvole", un filo invisibile sospeso tra quei ragazzi e il loro grande sogno. "The Missing Boys" è nato dall'esigenza di raccontare l'emergere e l'affermarsi di una scena musicale dimenticata, come gran parte del movimento giovanile che più di quarant'anni fa si diffuse nelle aree metropolitane così come in provincia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA