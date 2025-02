Sindaco Oristanese e moglie intossicati da monossido di carbonio

Sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio, Giuseppe Minnei, sindaco di Assolo nell'Oristanese, e la moglie. I due sono stati soccorso ieri sera dai vigili del fuoco e dal 118.

L'allarme, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è scattato poco prima delle 21. Probabilmente lo stesso primo cittadino si è accorto che la stanza si era riempita di monossido di carbonio e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Il primo cittadino e la moglie sono stai trasportati in ospedale a Cagliari per il trattamento in camera iperbarica. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

I vigili del fuoco hanno lavorato per accertare perché le stanze della casa si sono saturate di monossido. All'origine del problema ci sarebbe un guasto o un malfunzionamento della stufa.





