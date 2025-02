Sassari, ferito in uno scontro frontale muore 24 ore dopo

Assunzio Antonino Serra, il 76enne di Uri rimasto gravemente ferito ieri mattina nello scontro frontale successo alle porte di Sassari, è morto oggi in ospedale.

Il pensionato ieri aveva avuto un malore mentre era alla guida della sua Fiat Punto, mentre procedeva in viale Papa Giovanni Paolo II. L'auto aveva saltato il cordolo di cemento che separa le corsie e si era schiantata contro una Mini che arriva nella direzione opposta.

All'arrivo dei soccorritori del 118 il 76enne era incosciente. Era stato trasportato al Santissima Annunziata di Sassari e ricoverato in Rianimazione con trauma cranico, toracico e fratture agli arti.

Oggi le sue condizioni si sono aggravate ed è morto in ospedale.



