La mostra esperienziale 'Nuragica' alla Bit di Milano

La Regione Sardegna si fa ambasciatrice della propria identità più autentica, inaugurando a Milano un viaggio straordinario attraverso il tempo. Dal 7 all'11 febbraio, lo spazio Factory NoLo, situato a pochi passi da Piazzale Loreto, ospiterà la mostra esperienziale "Nuragica", un'iniziativa promossa dall'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - guidato da Franco Cuccureddu - nell'ambito del proprio spazio Fuorisalone della Bit, la Borsa internazionale del turismo.

Un evento che si propone di rivelare al pubblico una Sardegna diversa e sorprendente - spiegano gli organizzatori - che trascende i confini delle sue celebri coste per svelare un patrimonio storico, culturale e archeologico di inestimabile valore.

Nuragica, ideata e realizzata da Paolo Alberto Pinna e Maria Carmela Solinas, è una mostra-evento identitaria e multimediale che negli anni è stata ospitata con grande successo di pubblico a Olbia, Sassari, Barumini, Nuoro e al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Dal 2021 al 2024 si è trasformata in un museo-experience stabile a Cagliari posizionandosi su Tripadvisor tra le prime dieci esperienze museali in Italia e, nella classifica globale dei viaggiatori, il secondo museo storico più apprezzato dopo il Museo Egizio di Torino.

Con "Nuragica" il visitatore sarà condotto in un'esperienza unica, che intreccia emozione e conoscenza. Attraverso ricostruzioni fedeli e ambientazioni suggestive, sarà possibile rivivere l'epoca della civiltà nuragica, una delle più antiche e misteriose del bacino del Mediterraneo. Dieci scenografie immersive guideranno il pubblico alla scoperta di torri nuragiche, botteghe artigiane, santuari e tombe dei giganti, culminando nell'incontro con i celebri Giganti di Mont'e Prama, straordinario simbolo della cultura millenaria dell'Isola.





