Fondi 8xmille: vescovi sardi, 'vicini a monsignor Melis'

"Appresi gli ultimi sviluppi del procedimento penale in corso, esprimiamo la nostra vicinanza al vescovo e a tutta la comunità ecclesiale di Ozieri. Allo stesso tempo, rinnoviamo la fiducia nell'operato della magistratura".

Lo scrivono i vescovi della Sardegna in un comunicato della conferenza episcopale sarda in merito al rinvio a giudizio dal tribunale di Sassari del vescovo di Ozieri, Corrado Melis, e altri otto imputati, tra i quali Tonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu, con l'accusa di aver usato per fini privati 2 milioni di euro di fondi dell'8 per mille e 100mila euro della Segreteria del Vaticano destinati alla diocesi ozierese.

"Auspichiamo che possa emergere la coerenza ecclesiale e civile dell'operato del vescovo Corrado - si legge ancora nella breve nota - Alla Chiesa che è in Ozieri assicuriamo la nostra preghiera per questo momento di sofferenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA