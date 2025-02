Cagliari, seconda sconfitta di fila ma ancora quartultimo

Un passo avanti sul piano del gioco. Ma in classifica sempre fermi a quota 21: nonostante la seconda sconfitta consecutiva il Cagliari resta a un punto di distanza dalla terzultima posizione occupata dal Parma, prossimo avversario di Mina e compagni. Domenica alla Domus sarà una gara fondamentale per la salvezza: vincere significherebbe allontanarsi di 4 punti dalla terzultima posizione. Al Cagliari il compito di fare tesoro dei progressi e degli errori visti con la Lazio.

Miglioramenti rispetto a Torino tanti: la squadra di Nicola ha tenuto botta ed è rimasta in partita sino al 95'. Errori molti anche quelli: quando il Cagliari si abbassa entra nel panico. E inevitabilmente subisce il gol: Nicola ha rimarcato gli errori in occasione della rete del 2-1. Ma va ricordato che poco prima Caprile aveva giá fatto due miracoli su Isaksen e Romagnoli. Zero punti, ma un giocatore in più: Coman sará a disposizione per la gara con il Parma: "Non faccio valutazioni sul mercato - ha detto Nicola - sono questioni che riguardano il club. Io so che è arrivato Coman: ho visto i video e ho voglia di scoprirlo. Potrà essere importante, spero di recuperare presto anche Luvumbo già da questa settimana almeno in parte col gruppo, credo fermamente in questo gruppo da sempre. In qualche zona non siamo tantissimi ma sicuramente abbiamo soluzioni e con Coman anche una aggiuntiva".

Il mercato si è concluso con quattro uscite: Scuffet al Napoli, Wieteska al Paok Salonicco, Azzi alla Cremonese e Lapadula allo Spezia. E due innesti: Caprile dal Napoli e Coman dall'Al Gharafa. Si ricomincia subito in vista del match con il Parma: "Non c'è una partita più importante delle altre, ma sicuramente è uno scontro diretto - ha spiegato Nicola - vale tanto, se vinci hai vantaggi importanti, lo sappiamo e lavoriamo per arrivare bene. La squadra gioca, è nelle condizioni di lottare sempre, dobbiamo essere coscienti di questo e arriveremo a limare gli errori che ancora facciamo. Tutte le partite da qui alla fine saranno vitali, nessuno tra chi lotta per salvarsi può dirsi tranquillo in questo momento. Lavoriamo di settimana in settimana dando tutto ogni giorno. Questa squadra ha i mezzi per salvarsi, l'importante che si abbia pazienza durante il percorso e che si capisca che purtroppo squadre come la nostra possono perdere qualche partita in più durante il cammino".

Classifica molto corta: Venezia e Monza rischiano di perdere il treno, staccate dal Cagliari di 5 e 8 punti. Il resto è un gruppone di sei squadre racchiuso tra i 20 punti del Parma e i 23 di Verona e Lecce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA