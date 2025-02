Basket: la Dinamo saluta l'Europe Cup domani contro Cholet

Ultimo atto di Europe Cup per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che domani sera alle 20.30 al PalaSerradimigni affronta i francesi dello Cholet e dice addio alla competizione.

I biancoblu di Bulleri sono già fuori dal torneo e giocano per onore di firma e per trovare l'amalgama giusto per il rilancio in campionato.

"Affrontiamo una squadra dotata di impatto fisico e talento atletico. Lo Cholet può contare su 12 giocatori, tutti in grado, potenzialmente, di scendere in campo nel quintetto titolare.

Realizzano in media 90 punti a partita, mantenendo delle percentuali notevoli, sia da due che da tre punti. Nella metà campo difensiva, invece, sanno sfruttare a dovere la loro fisicità", commenta l'assistant coach, Massimiliano Oldoini.

"Sappiamo bene che verranno al PalaSerradimigni con l'obiettivo di giocare una partita di alto livello. Dovremo farci trovare pronti e rispondere alla loro fisicità".

Nel match d'andata, disputato lo scorso 7 gennaio in Francia, Cholet vinse con il punteggio di 82-70. Furono decisive le prestazioni in doppia cifra di Vautier (20), Smith (17) e Briggs (10), mentre alla Dinamo non bastarono i 16 personali con 4 rimbalzi di Erten Gazi.



