Arte, inclusione e innovazione col progetto Erasmus Giovani Deap

Un'educazione all'arte, nelle sue molteplici forme, personalizzata, disegnata sulle abilità, attitudini, peculiarità di ogni singolo individuo. È al centro del progetto Erasmus Giovani 2024 Deap rivolto a giovani non vedenti, frutto della partnership tra Prism (Italia), Frame (Polonia), Sensus (Svezia), Pelica (Repubblica Ceca) e Reset (Cipro). Le nuove linee guida e strategie saranno al centro di Empowering art, convegno organizzato da Ierfop, ente di formazione europeo guidato da Roberto Pili, in programma nella sede di Palermo il 5 febbraio alle 17,30. Con un obiettivo: consolidare una rete di collaborazione tra istituzioni educative, associazioni non profit e professionisti del settore, promuovere pratiche inclusive e innovazioni nel campo dell'educazione per non vedenti.

"L'iniziativa incarna i valori di inclusione, autonomia ed espressione personale che da sempre guidano il nostro operato - ha messo in evidenza Roberto Pili - in un'epoca in cui l'accesso alla cultura e all'arte per le persone con disabilità sensoriali rimane ancora un privilegio, a causa di barriere economiche, sociali e infrastrutturali, Deap si configura come un'opportunità concreta di cambiamento, contribuendo non solo all'empowerment individuale, ma anche al rafforzamento delle comunità educative e sociali".

La cooperazione tra i giovani di diversi paesi europei è il cuore pulsante dell' iniziativa. "Attraverso scambi, formazioni e partenariati transnazionali, Deap promuove un apprendimento condiviso che travalica i confini geografici e culturali, rafforzando la dimensione europea delle organizzazioni giovanili e alimentando un senso di appartenenza comune", aggiunge Roberto Pili.

Un focus sarà dedicato al progetto Care, per esplorare le potenzialità terapeutiche e formative dell'arte della ceramica.

Nel corso del convegno saranno poi monitorati i progressi attraverso un'analisi dati dettagliata. Ci si concentrerà poi sul progetto Care, per esplorare le potenzialità terapeutiche e formative dell'arte della ceramica. Oltre a Pili darà il loro contributo per Ierfop Alessandro Melillo, poi ancora Rocco Di Lorenzo, presidente Aris, Claudia Serra e Laura La Scala di Prism, Evangelia Psara di Reset e Erika Pihl di Sensus.



