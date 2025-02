Turismo, pubblicato il bando sugli eventi sportivi

Pubblicato il bando per il cofinanziamento degli eventi sportivi che attraggono flussi turistici in Sardegna. Si tratta del terzo avviso dei dodici cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2025. L'assessorato regionale del Turismo ha destinato due milioni e 500mila euro, eventualmente incrementabili. Il contributo massimo concedibile non potrà superare il 50% del costo complessivo delle spese ammissibili e comunque non potrà essere oltre i 300mila euro.

Potranno presentare domanda di contributo, utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico della Regione, Sipes, le federazioni sportive o le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Coni, Cio o Gaisf (ora Sport Accord), dal 4 al prossimo 24 febbraio, per eventi che abbiano un costo minimo complessivo pari a 30mila euro. Il bando non copre i grandissimi eventi sportivi di valenza mondiale, che saranno finanziati con un apposito programma, approvato dalla Giunta, anche a seguito di intese con Coni e ministro dello Sport.

"Intendiamo proseguire nell'azione di sostegno agli eventi sportivi in funzione attrattiva di specifici flussi - afferma l'assessore del Turismo Franco Cuccureddu - trattandosi di target non facilmente raggiungibili con azioni di marketing tradizionale o di digital marketing. Non si tratta di contributi - precisa - ma di veri investimenti, il cui ritorno economico è certificato da advisor, in termini di accrescimento del valore del brand Sardegna, grazie ai passaggi sui mass media, a quelli televisivi in particolare, e alle visualizzazioni sul web, compresi naturalmente i social".



