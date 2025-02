Seconda bomba in 48 ore nel Nuorese per assaltare un bancomat

Un ordigno è stato fatto esplodere questa notte, attorno alle 3, sul bancomat dell'ufficio postale di piazza Europa a Mamoiada. Si tratta del secondo tentativo in 48 ore di rubare i soldi dentro una cassa automatica nel territorio. Sabato notte alle 2.30 i malviventi erano entrati in azione ad Arzana, in Ogliastra, ma l'Atm del Banco di Sardegna ha resistito all'assalto tentato con l'acetilene. Il cassetto del bancomat, gravemente danneggiato, è stato aperto solo questa mattina dal tecnico specializzato e conteneva il denaro inserito per i prelievi del weekend.

Questa notte nuovo tentativo di rapina: stavolta nel mirino è finito l'Atm Bancoposta, ma anche in questo caso i ladri sono rimasti a bocca asciutta. Gravi i danni alla cassa, mentre i banditi si sono allontanati cospargendo di chiodi la via di fuga.

Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri. Un simile assalto a Mamoiada era stato tentato nell'ottobre del 2018. Una carica di esplosivo all'alba aveva fatto saltare la cassa automatica, divelto la porta di ingresso e mandato in frantumi i vetri, ma i banditi - anche allora - non erano riusciti a portare via il bottino.

