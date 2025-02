Scossa di terremoto al largo della Gallura, magnitudo 2.5

Un terremoto di magnitudo 2.5 sulla scala Mercalli si è verificato ieri a tarda sera, attorno alle 22.30, è avvenuto in mare nel Tirreno centrale davanti alla Gallura, a una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv a Roma.

Il sisma non è stato avvertito sulle coste della Sardegna vista la distanza dalla costa. La città più vicina, infatti, è Olbia a 62 km.

Per la Sardegna si tratta di un episodio raro, visto che l'Isola è fuori dalle mappe di attività telluriche anche se, sempre in quel punto anche nel luglio 2023 era stato registrato un terremoto di magnitudo 2.6. Lo scorso anno, altre due scosse in mare: il 9 agosto è stato registrato un sisma di magnitudo 2.4, ma più verso la Corsica; il 30 settembre, al largo di Siniscola (Nuoro), uno di magnitudo 3.3.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA