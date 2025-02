Scontro frontale alle porte di Sassari, un ferito grave

Due automobilisti sono rimasti feriti in uno scontro frontale che si è verificato stamattina all'ingresso di Sassari, in viale Papa Giovanni Paolo II.

L'incidente è successo nel tratto di strada a quattro corsie davanti alla sede del Tribunale dei minorenni. Per cause in fase i accertamento una delle due auto ha saltato il cordolo che separa i due sensi di marcia, invadendo le sue corsie opposte.

Uno dei due conducenti all'arrivo dei soccorsi era in stato di incoscienza. È stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con un'ambulanza del 118. Secondo le prime informazioni non rischierebbe la vita ma le sue condizioni sono gravi: nello scontro ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e la frattura di un braccio.

L'altro automobilista è rimasto ferito in modo lieve ed è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.



