Suor Maria Grazia Cossu è la nuova priora del monastero Santa Rita di Cascia, che lo guiderà per i prossimi quattro anni. Suor Maria Rosa Bernardinis, priora uscente, chiuderà i suoi otto anni di mandato passando formalmente il testimone alla nuova eletta nei prossimi giorni.

Suor Cossu è stata eletta oggi dalle sue consorelle, alla presenza del priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Alejandro Moral Anton.

Originaria della Sardegna, suor Maria Grazia è entrata nella famiglia delle claustrali di Cascia come postulante il 10 ottobre 2011 ed ha celebrato la sua consacrazione definitiva al Signore l'8 dicembre 2016. Negli ultimi anni si è presa cura delle consorelle più anziane, svolgendo il suo servizio presso l'infermeria del monastero, e contemporaneamente delle migliaia di persone che ogni giorno vengono ascoltate dalle monache, presso i parlatori per il loro ministero della consolazione. Il capitolo del monastero Santa Rita è ancora in corso e nei prossimi giorni le monache definiranno anche gli altri ruoli della comunità, tra cui la vicaria, vice della priora, e l'economa, fino a definire il nuovo consiglio, organo di governo della comunità. Suor Maria Grazia Cossu, succederà a suor Maria Rosa Bernardinis, anche nel ruolo di presidente della Fondazione Santa Rita da Cascia, che sarà formalizzato a fine febbraio.

