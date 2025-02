Basket: una Dinamo corsara sconfitta da Scafati

Sconfitta amara per la Dinamo contro Scafati. Il Banco di Sardegna ha inseguito per tutta la partita arrivando per due volte a un tiro dal pareggio quando mancavano 5 minuti alla sirena finale. Scafati ha però reagito respingendo la rimonta dei sassaresi, rimasti senza energie, e chiudendo con largo vantaggio sul 98-82.

Uno stop inatteso per la squadra di Massimo Bulleri, arrivata alla sfida contro i campani da una settimana in cui aveva conquistato due vittorie, una con la Virtus Bologna in LbA e una in Europe cup con Le Portel.

Per la vittoria di Scafati è stata decisiva la prova di Gray, autore di 32 punti, mentre alla Dinamo non è bastata la bella prestazione del play statunitense Bibbins (20 punti e 7 assist).

Fra i sassaresi si è rivisto in campo Sokolowski, rientrato dopo un lungo infortunio, e dalla prossima gara di LbA, sabato al PalaSerradimigni contro l'Olimpia Milano, potrebbe essere disponibile il neoacquisto Rashawn Thomas, che arriverà in Sardegna questa settimana.

Prima però la Dinamo chiuderà la parentesi in Europe Cup, con l'ultima partita della stagione (Sassari è già eliminata) contro Cholet, mercoledì sera, sempre al PalaSerradimigni.

"Una partita che purtroppo rispecchia il risultato, per grossi tratti non propositiva, ho apprezzato la capacità dei ragazzi di rientrare per due volte sul -2, però dopo abbiamo pagato lo sforzo e non abbiamo chiuso bene", ha commentato coach Bulleri a fine gara. "Ho chiesto e sono certo che riavrò indietro la stessa grande unità di intenti che avevamo avuto fino a oggi, con la quale arriveremo dove meritiamo e dove vogliamo andare".



