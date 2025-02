Alghero, appartamento distrutto dal fuoco e palazzina inagibile

Un appartamento è stato distrutto da un incendio la scorsa notte, ad Alghero. Una persona è rimasta leggermente intossicata ed è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Il rogo è scoppiato intorno alle 3 in una mansarda al terzo piano di una palazzina in via Maiorca. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio, operando per ben cinque ore prima di riuscire a spegnere del tutto le fiamme.

Secondo i primi riscontri l'incendio è partito da una canna fumaria.

La palazzina è stata evacuata e dichiarata inagibile. L'unica persona che abitava nella mansarda è rimasta leggermente intossicata ed è stata trasportata la pronto soccorso dal 118 per accertamenti.



