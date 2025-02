Al culmine di una lite accoltella l'ex, arrestata a Dolianova

Al culmine di una lite ha accoltellato l'ex compagno. E' accaduto durante la notte in una abitazione di Dolianova. Arrestata per lesioni aggravate una donna di 31 anni, già nota alle forze dell'ordine. Ricoverato in codice rosso al Policlinico di Monserrato un 34anne: non è in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto durante la notte, la vittima si trovava in casa insieme all'ex compagna, al padre di quest'ultima, un uomo di 63 anni, e al cognato della donna, un 37enne e, per motivi non ancora chiariti, sarebbe scoppiata una violenta discussione. La lite è degenerata, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, e la donna avrebbe afferrato un coltello e colpito l'ex compagno all'addome.

A lanciare l'allarme è stato un familiare della vittima che, rendendosi conto della gravità della situazione, ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i militari del Radiomobile della Compagnia di Dolianova e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

I carabinieri hanno sequestrato il coltello utilizzato per l'aggressione. La donna attualmente si trova ai domiciliari: ai carabinieri non ha fornito alcuna spiegazione per il gesto avvalendosi della facoltà di non rispondere.



