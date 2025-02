Aggredisce e minaccia la compagna, un uomo arrestato a Tissi

Un uomo è stato arrestato a Tissi per avere picchiato e minacciato la sua compagna.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della Stazione di Ploaghe, intervenuti sul posto, l'uomo ha litigato per motivi banali con la compagna, l'ha minacciata, presa a schiaffi e poi le ha sbattuto la testa contro il muro.

La donna è riuscita disperatamente a divincolarsi ed è corsa a chiedere aiuto a casa della vicina, che ha chiamato i soccorsi.

I militari hanno trovato la donna in lacrime, dolorante per le percosse e terrorizzata. Il compagno è stato arrestato e dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura è stato trasferito nel carcere di Bancali.

La donna è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Sassari.



