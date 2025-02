Piogge e temporali, allerta arancione nel sud-est Sardegna

Allerta moderata con codice arancione per rischio idrogeologico sulla Sardegna meridionale e centrale, nelle zone che si affacciano sul versante orientale dell'Isola. Lo ha emesso la Protezione civile regionale ed è valido sino sino alla mezzanotte del 2 febbraio. Per domenica, infatti, sono previste forti precipitazioni e temporali su tutto il territorio regionale.

L'allerta resta gialla per rischio idrogeologico e idraulico nella parte occidentale del Medio Campidano, nell'Oristanese, nel centro del Nuorese e in Gallura.

A Cagliari esclusivamente per il territorio municipale di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento, la Protezione civile del Comune ha emesso il divieto di parcheggio in alcune strade ed è stato aperto il parcheggio della piscina di Terramaini.



