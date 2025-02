Nasce il logo per la destinazione turistica dell'Ogliastra

L'Ogliastra ha ora un suo logo ufficiale. Un'identità visiva, chiara e distinta, frutto di una accurata fase di ascolto e di un'analisi approfondita del territorio, condotta con competenza e attenzione dagli esperti.

Sono stati sviluppati tre concept distinti e la scelta finale è avvenuta attraverso il voto online aperto alla comunità ogliastrina, con la partecipazione di oltre 1000 votanti. Il logo selezionato e il claim "Autentica Sardegna" hanno ottenuto il maggior consenso, diventando così l'emblema dell'identità territoriale.

Il logo scelto nasce dal desiderio di raccontare l'essenza dell'Ogliastra in chiave contemporanea, catturandone la straordinaria varietà e l'energia autentica. Un'esplosione di emozioni, colori e simboli che evocano la ricchezza del territorio, in un equilibrio armonioso tra tradizione e modernità.

Ogni elemento grafico è stato scelto per rappresentare le caratteristiche distintive dell'Ogliastra: L'onda richiama il mare cristallino; poi vi è la montagna stilizzata, mentre la spirale rappresenta la longevità, il chicco giallo richiama il grano e i culurgiones mentre il punto arancione simboleggia la solarità e la foglia esprime natura, biodiversità e la vocazione sostenibile della destinazione.

Il claim "Autentica Sardegna" esprime l'idea di un viaggio nel viaggio. È un invito a scoprire un territorio che ha saputo preservare il legame con la sua storia, le sue tradizioni e le sue comunità.

Per garantire un'adozione efficace e consapevole del nuovo logo e claim, gli operatori del settore turistico saranno invitati a partecipare a workshop dedicati, guidati da esperti di comunicazione e branding. Questi incontri forniranno strumenti pratici per utilizzare il marchio in modo coordinato e strategico, valorizzandolo al massimo.

La prima applicazione del brand sarà sul portale turistico della Destinazione Ogliastra, attualmente in fase di sviluppo, che diventerà il fulcro della strategia digitale per promuovere il territorio nei mercati turistici nazionali e internazionali.

Ma non solo: il logo e il claim saranno messi a disposizione anche delle istituzioni locali, diventando il simbolo condiviso dell'identità ogliastrina, utilizzabile dai Comuni e dalle realtà che vogliono rappresentare l'Ogliastra in modo univoco e riconoscibile.



