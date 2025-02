Imposta di soggiorno a Cagliari, 'contrastare evasione tassa'

Federalberghi Sud Sardegna, Confindustria Sardegna Meridionale, Confesercenti Sud Sardegna, associazione Extra, Sintur, Imago Mundi, associazione Cagliari B&B e Consorzio Cagliari Centro Storico plaudono al Comune di Cagliari per lasciato invariata la tassa di soggiorno per il 2025 ma sollecitano "la necessità di contrastare le strutture ricettive abusive che operano al di fuori della legalità, creando una concorrenza sleale nei confronti di chi lavora nel rispetto delle norme". L'invito all'amministrazione è quello "a intensificare i controlli, garantendo che tutti contribuiscano equamente al sistema".

Le associazioni di categoria accolgono "con interesse" la novità della creazione di un osservatorio turistico permanente che "rappresenta un passo fondamentale per il monitoraggio dei flussi e per una programmazione più efficace delle politiche turistiche. Condividiamo l'importanza di basare le strategie su dati concreti, in modo da migliorare l'offerta turistica e rispondere alle esigenze di chi visita e di chi vive la nostra città - si legge in una nota congiunta - Accogliamo positivamente l'impegno dell'amministrazione a destinare le risorse dell'imposta di soggiorno a interventi prioritari quali la valorizzazione del patrimonio culturale, la sostenibilità ambientale e la promozione turistica digitale e tradizionale. La cura della città, il miglioramento dei servizi di igiene urbana e il potenziamento dell'offerta culturale sono obiettivi che condividiamo pienamente e che possono contribuire a una maggiore competitività della destinazione. Tuttavia, riteniamo necessario un confronto costante con gli operatori del settore per garantire che le risorse raccolte vengano effettivamente impiegate per migliorare i servizi turistici, potenziando infrastrutture, decoro urbano e promozione della città, senza gravare eccessivamente sugli albergatori e sui visitatori". Nella nota, infatti, ricordano che "l'imposta di soggiorno non serve a tappare buchi di bilancio bensì a promuovere il turismo a Cagliari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA