Al via pano di efficientamento energetico per edifici pubblici

La Regione Sardegna ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale l'avviso "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", che ha come obiettivo la selezione delle opere da finanziare nell'ambito del programma regionale Fesr 2021-2027. Per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici della Sardegna, la Giunta regionale ha destinato i primi 40 milioni di euro di risorse comunitarie a favore di comuni, province, città metropolitane, università, consorzi industriali, unioni di comuni e comunità montane, che possono presentare una proposta di finanziamento fino al 30 maggio 2025.

L'avviso pubblico è frutto del lavoro guidato dall'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu e si inserisce nel solco tracciato dalla direttiva europea dell'aprile 2024, denominata direttiva Epbd - energy performance building directive, meglio nota in Italia come direttiva "Case green", il cui scopo è quello di ridurre il consumo energetico degli edifici e le loro emissioni di gas serra per arrivare a una sostanziale neutralità climatica entro il 2050.

"Si tratta di un passaggio importante e di un segnale concreto verso gli enti pubblici presenti nel territorio regionale - spiega l'assessore - per la riqualificazione energetica ed ambientale degli edifici pubblici che potranno contribuire in modo significativo alla riduzione sia delle emissioni di gas climalteranti che del consumo energetico".

Le risorse comunitarie saranno destinate a proposte che coinvolgano uno o più edifici, per un importo compreso tra i 250mila e i 2 milioni e mezzo di euro. "In base al numero delle proposte pervenute - prosegue l'assessore - si valuterà il reperimento di ulteriori risorse finanziarie per procedere allo scorrimento della graduatoria".

L'assessorato pubblicherà a breve, sul sito istituzionale della Regione, un altro avviso pubblico destinato a finanziare progetti di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, per il quale la Giunta ha destinato 10 milioni di euro. Potrà essere richiesto dagli enti proponenti un importo compreso tra 40mila e 500 mila euro.



