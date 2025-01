Sequestrati 1.300 sigaretti a passeggero sbarcato a Porto Torres

Un cittadino, di nazionalità svizzera, in arrivo in Sardegna da Zurigo, è stato fermato per un controllo dai funzionari dell'ufficio delle Dogane insieme ai militari della Guardia di Finanza al porto di Porto Torres appena sbarcato dalla nave proveniente da Genova. L'uomo trasportava all'interno dei bagagli alloggiati a bordo del veicolo, 1.300 sigaretti in confezioni da 10 pezzi, in assenza del contrassegno di Stato.

Al passeggero è così stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5 euro per grammo di tabacco lavorato estero trasportato in contrabbando fino a 15 kg. Nel caso di specie, l'importo della sanzione amministrativa applicata è stato pari a 16.250 euro, oltre al sequestro amministrativo dei sigaretti. Il passeggero ha beneficiato del ravvedimento operoso per la definizione della sanzione, pagando 1/5 dell'importo, pari a 3.250 euro.



