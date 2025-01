Riapre parte di Via Roma, sindaco Zedda critico sul progetto

Apre oggi la prima parte di via Roma che è stata riqualificata, da Piazza Ingrao, all'incrocio con Viale Diaz, a Via dei Mille: due corsie, una per senso di marcia utilizzabili da tutti fuori dagli orari per le Ztl, e un ampio spazio alberato al centro con giochi per bambini e una passeggiata ciclopedonale. Riposizionato il granito come richiesto dalla Soprintendenza restano molti dubbi da parte del sindaco Massimo Zedda sul progetto così come è stato realizzato con la precedente amministrazione. A partire dalle due sole corsie per le auto e proseguendo per la corsia dei bus dove poi dovrà transitare la metropolitana leggera.

"Mi fa piacere che piaccia ai cittadini ma se devo esprimere il mio personalissimo pensiero, 8-10 milioni di euro per togliere e ripristinare il granito? Probabilmente quei soldi pubblici gli avrei utilizzati in modo diversa. Non c'è sicuramente un bosco come è stato annunciato - osserva il sindaco - il progetto non era stato presentato alla Soprintendenza, è stato modificato successivamente con gli interventi della Soprintendenza che giustamente aveva chiesto di ripristinare il granito con il disegno storico della via Roma.

Le problematiche sono sotto gli occhi di tutti - ha spiegato il primo cittadino - sono stati anni di lavori e ancora siamo a metà. Immaginate che cosa sarebbe stato scavare - impossibile per i ritrovamenti archeologici - per realizzare sottopassi e tunnel, ci avremmo messo dieci anni bloccando completamente la città".

Zedda annuncia anche che il Comune sta lavorando a un piano della viabilità: come sapete nella corsia del pullman transiterà la metropolitana che, essendo un treno, un percorso promiscuo.

Stiamo cercando di ottenere un'autorizzazione dal ministero perché almeno nel tratto di via Roma possano transitare assieme pullman e metro perché altrimenti il transito dei pullman andrebbe sul lato portici di via Roma". "E' poi sufficiente un'auto in doppia fila per determinare un tappo di traffico fino al viale Diaz. Stiamo ragionando su questo e valuteremo questi aspetti in relazione anche d'accordo con i commercianti e coinvolgendo i residenti", aggiunge.

L'altro dubbio del sindaco riguarda l'ampliamento della zona centrale: "i cittadini hanno l'abitudine di passeggiare sotto i portici, tanto valeva ampliare il lato portici, non la zona centrale. Poi sono state eliminate le panchine storiche. Non ho nulla da ridire contro gli interventi contemporanei ma nei luoghi storici andrebbe preservato il disegno delle piazze".

Critiche anche sulla nuova piazza Matteotti, "che era un giardino, una sorta di piccolo orto botanico". Anche qui, secondo Zedda, 'è stata realizzata in modo contemporaneo, stravolgendo il disegno storico della piazza, addirittura con i marciapiedi laterali dove in due non si passa" Ora si attende per la seconda parte di via Roma sino al Largo Carlo Felice "che è ancora più complessa perché - spiega il sindaco - in prossimità della Rinascente ci sono i ritrovamenti delle mura storiche". Tempi per vedere tutta via Roma aperta al traffico? "Impossibile determinarli ora".



