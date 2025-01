Prefetto Cagliari visita Comando Aeronautica e base Decimomannu

Il prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, ha visitato il Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna e il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu. L'incontro rientra nel quadro di una reciproca volontà di conoscenza e confronto tra le istituzioni militari e civili e nell'ottica di un continuo rafforzamento dei legami e di nascita di nuove collaborazioni a vantaggio del sistema Paese.

Il Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti, nella duplice veste di Comandante di entrambe le strutture, ha accolto ilPrefetto negli uffici del "Palazzo Vinceremo" di Cagliari, sede del Comando regionale Am, per esporre i compiti e le funzioni del Camras, costituito nel 2021 quale naturale elemento di collegamento tra la Forza Armata, gli Enti governativi, le amministrazioni e le comunità locali.

Successivamente la visita si è spostata all'aeroporto militare di Decimomannu, dove il colonnello Giovanni Luca Nicoletti ha illustrato, nel corso di un briefing introduttivo, le funzioni e le capacità operative e addestrative espresse dal Reparto e dagli assetti ad ala fissa e ala rotante ubicati sulla base. In seguito sono state mostrate le strutture e i servizi offerti dal Reparto, quale per esempio il locale Servizio Radar, capace di assicurare H24, 365 giorni l'anno, il controllo di avvicinamento del traffico aereo civile e militare nell'area centro-sud Sardegna.

Nel prosieguo della giornata, Il Prefetto è stato accompagnato alla linea volo dove ha potuto visitare i Reparti del Comando Squadra Aerea rischierati a Decimomannu. La visita ha riguardato anche l'International Flight Training School, dove Castaldo, accompagnato dal Col. Gianfranco Liccardo, comandante del 61/o Stormo di Lecce da cui la Scuola dipende, ha potuto visitare le aule di formazione e il moderno sistema di addestramento interattivo dei piloti italiani e dei Paesi partner, basato su simulatori full mission di ultima generazione e, a seguire, la linea volo e le infrastrutture logistico-manutentive che gestiscono l'operatività della flotta dei velivoli T-346A dell'Aeronautica Militare.

Il Prefetto, ringraziando il Generale Cipelletti per l'accoglienza ricevuta e per aver avuto la possibilità di conoscere "un'eccellenza nazionale, di rilievo internazionale", ha espresso il suo apprezzamento per gli uomini e le donne dell'Aeronautica Militare in Sardegna.



