Piogge e temporali in arrivo sull'Isola nei prossimi giorni.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso, a partire dalle 21 di sabato 1 febbraio e sino alla mezzanotte di domenica 2 un avviso di allerta meteo. Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sul Sulcis-Iglesiente e Campidano; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree nel centro Sardegna e Gallura.



