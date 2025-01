In primavera pronto velodromo di Quartu, poi gestione a privati

Ultimi cantieri al velodromo di Quartu, volti al completamento dell'impianto, e all'orizzonte anche le prime gare. Dopo la conclusione della pista di nuovissima generazione e il rifacimento degli spogliatoi, ora la fase finale dell'intervento, realizzabile grazie a nuovi finanziamenti, mira alla sistemazione del parterre e della recinzione. Conclusi i lavori interni, presumibilmente in primavera, la struttura potrà essere data in gestione, per la rinascita definitiva.

Il velodromo di via San Francesco è una delle poche strutture sportive specificamente dedicate al ciclismo dell'intera Sardegna, la più attrezzata nell'area vasta di Cagliari. Con un intervento del valore di 1 milione e 55mila euro si è recentemente concretizzata la riqualificazione dell'impianto. Un risultato che non solo restituisce a Quartu nuova centralità nel contesto metropolitano, ma soprattutto vivifica una popolata area urbana, potenziando l'offerta di strutture sportive. Tale finanziamento ha consentito il recupero funzionale della pista, realizzato con materiali di ultima generazione scelti in stretta collaborazione con il ciclismo professionistico, spesosi anche nel percorrerla e nell'evidenziare alcune opportunità utili al perfezionamento. L'intervento ha previsto anche il rifacimento delle tribune, con la creazione di postazioni specifiche dedicate a spettatori diversamente abili, nonché il recupero degli spogliatoi e dell'infermeria, con la creazione anche in questo caso di servizi dedicati a utenti disabili. Ora arrivano nuove risorse, che permetteranno di completare l'impianto e ridarlo tirato a lucido alla cittadinanza, non solo quartese.

Intanto altri 200mila euro, ottenuti dalla Città Metropolitana, verranno utilizzati per sistemare il parterre, ovvero lo spazio centrale, all'interno dell'ovale, utilizzato dagli stessi ciclisti e dalle rispettive società in occasione delle manifestazioni agonistiche per il collocamento di biciclette e attrezzature varie.

I lavori sono prossimi all'avvio, affidati per estensione alla stessa ditta che ha realizzato pista e spogliatoi, e avranno una durata di tre mesi circa. Contestualmente verrà completata la parte esterna dell'impianto. Il Comune ha partecipato al bando per gli impianti sportivi della Regione, ottenendo un finanziamento di 300mila euro, a cui si aggiunge la compartecipazione comunale di 105mila euro, per un totale di 405mila euro, destinati alla riqualificazione di tutta la recinzione, già segnata dal tempo e ulteriormente danneggiata di recente dalle intemperie.

"La riapertura, e la rinascita, del velodromo è dunque ormai prossima - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti -. Potrà diventare realtà già entro la prossima primavera, non appena verrà affidata la gestione pluriennale dell'impianto tramite il bando al quale l'amministrazione sta già lavorando tramite il Servizio Sport. L'affidamento dell'impianto potrà infatti concretizzarsi appena conclusi i lavori nel parterre".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA