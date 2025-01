Due programmi della Regione per assistenza a disabili e anziani

"Abbiamo approvato dei provvedimenti importanti, Dopo di Noi e Ritornare a Casa Plus, due misure assistenziali centrali nel quadro delle politiche socio-assistenziali della Regione Sardegna". Lo dichiara, in una nota, l'assessore della Sanità, Armando Bartolazzi.

Il programma Dopo di Noi si rivolge a persone con disabilità grave, la cui condizione non deriva dall'invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. L'obiettivo è promuoverne l'autonomia e l'indipendenza, favorendo soluzioni abitative al nucleo familiare d'origine anche attraverso l'elaborazione di un piano personalizzato sulla vita autonoma dell'individuo, a seguito della valutazione della Asl di riferimento e in collaborazione con gli ambiti Plus. Obiettivo della delibera approvata mercoledì durante la riunione della Giunta regionale è, inoltre, quello di supportare la realizzazione del programma attraverso il supporto agli ambiti Plus e la promozione di protocolli operativi con le aziende sanitarie.

Il programma Ritornare a Casa Plus si rivolge a persone anziane non autosufficienti in condizioni di disabilità grave e alle loro famiglie, garantendo la continuità del sostegno e l'acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare anche attraverso l'attività di cura del caregiver familiare. Inoltre, interviene nel passaggio da un contesto sanitario ospedaliero per la prosecuzione delle cure a domicilio. Per Bartolazzi, le due misure rappresentano una risposta concreta ai bisogni dei cittadini. "La Sardegna si pone oggi ai primi posti in Italia nell'ambito dei servizi sociali e socio-assistenziali, perché ha saputo costruire nel tempo un sistema che mette al centro la persona e le sue necessità. Non dobbiamo dimenticare che al di là dei limiti fisici, le persone con disabilità o non autosufficienti hanno diritto a vivere una vita piena".



