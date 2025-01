Con la Candelora domenica via agli appuntamenti per la Sartiglia

Domenica 2 febbraio si celebra la Candelora che a Oristano coincide con il primo atto ufficiale della Sartiglia che quest'anno si terrà dal 2 al 4 marzo. E', infatti, il momento in cui i presidenti dei Gremi dei Contadini e dei Falegnami consegnano i ceri benedetti ai Componidoris, avviando così il percorso che culminerà nella celebre giostra equestre che vedrà correre 120 cavalieri che si esibiranno in 40 pariglie, ciascuna composta da tre cavalieri, comprese le due pariglie dei Componidoris. Quest'anno il cero benedetto sarà consegnato a Diego Pinna, che guiderà la Sartiglia dei Contadini, e Salvatore Aru, Componidori scelto per dai Falegnami.

La Candelora è uno degli appuntamenti più sentiti della manifestazione, capace di coinvolgere non solo i protagonisti della giostra, ma anche l'intera comunità. Fin dalle prime ore del mattino, numerosi cittadini partecipano alle cerimonie religiose: la prima messa sarà celebrata alle 7 nella Chiesa di San Giovanni dei Fiori per il Gremio dei Contadini, mentre alle 8 nella Cattedrale di Santa Maria si celebrerà quella dei Falegnami. Durante queste funzioni vengono benedette le candele, che saranno poi donate ai membri più vicini ai gremi, tra cui l'arcivescovo e il sindaco di Oristano.

La consegna dei ceri benedetti ai Componidoris rappresenta un momento solenne e carico di emozione: il cero con fiocchi rossi per il Componidori dei Contadini verrà consegnato alle 12.30 in via Monteverdi, mentre quello con fiocchi rosa e celesti per il Componidori dei Falegnami sarà donato alle 12 in via Dettori. Anche la Pro Loco parteciperà ai festeggiamenti con la messa delle 8 nella chiesa di Sant'Efisio e con la consegna del cero a Su Componidoreddu Giulia Atzei, prevista per le 10 in via Sicilia, a Silì. Atzei guiderà la corsa alla stella per la Sartigliedda del 2025, in programma il 3 marzo..

L'intera cerimonia sarà accompagnata dal suggestivo ritmo dei tamburini e dei trombettieri, mentre i presidenti dei Gremi, Gabriele Pinna e Antonello Fenu, pronunceranno le tradizionali invocazioni di buon auspicio: "Santu Giuanni t'aggiudidi" per i Contadini e "Santu Giuseppi t'assistada" per i Falegnami.





