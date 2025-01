Calcio: il Cagliari saluta Lapadula e ora aspetta Johnsen

Gianluca Lapadula, il capocannoniere dell'ultima promozione del Cagliari in Serie A è già in Liguria. Pronto a firmare un contratto di un anno e mezzo (forse c'è anche l'opzione per quello successivo) per provare a portare lo Spezia subito in A inseguendo le prime due in classifica.

Ora per il Cagliari ci sono solo tre giorni per tentare di trovare un attaccante con caratteristiche diverse però dall'italo-peruviano. Il club rossoblù sta cercando una punta che possa sostituire Piccoli in caso di necessità. O che possa giocare insieme all'ex Atalanta lasciando al numero 91 il ruolo di prima punta.

Il tempo non è dalla parte del direttore sportivo Bonato.

Anche per Dessers poche possibilità: è uno degli ultimi profili rimasti in ballo, ma sembra che voglia restare in Scozia. Spunta però anche Verdi: potrebbe risolvere subito il contratto con il Como. Sembra destinato al Modena, in serie B. Ma con Nicola c'è un rapporto speciale, da Torino a Salerno. Più esterno, mezzala, trequartista che attaccante. Ma proprio con Nicola, nella storica salvezza del 2022, ha spesso giocato da seconda punta al largo di Djuric.

Niente Shomurodov: le ultime chance di ritorno sono svanite con il gol dell'uzbeko in Europa League. E con Ranieri che lo ha praticamente tolto dal mercato. Depennati tutti gli altri nomi della lista: impossibile Bonazzoli (Cremonese), troppo complicato Brunori (Palermo). Okereke resta in Turchia, Kouame ha pronte le valigie per Empoli. Insigne dagli Usa? Soltanto voci. L'unico obiettivo raggiungibile è Johnsen. Un esterno, però, non un attaccante. Ma al Cagliari interessa lo stesso.

Nessuna operazione in uscita: Cagliari e Augello resisteranno alla tentazione Lecce e forse troveranno l'accordo per il rinnovo. Non partiranno nemmeno Jankto e Kingstone.



