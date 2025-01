Basket: la Dinamo con Scafati cerca conferme anche in trasferta

La Dinamo Banco di Sardegna torna in campo domenica alle 16 in trasferta contro Scafati per confermare i progressi mostrati nell'ultima partita vinta contro la Virtus Bologna e cercare di avvicinarsi alla zona play off.

Non sarà della partita il nuovo acquisto Thomas, che arriverà a Sassari solo la prossima settimana e lo staff dei biancoblu dovrà valutarne le condizioni fisiche prima di lasciarlo aggregare alla squadra. "Thomas è un giocatore in più per le rotazioni e per gli allenamenti che alza il livello, vediamo in che condizioni arriverà, come reagisce agli allenamenti e quale potrà essere il suo utilizzo, non siamo stati molto fortunati con le defezioni, è un'aggiunta importante per noi", ha detto oggi coach Massimo Bulleri nella conferenza di presentazione della gara.

Anche Sokolowski, rientrato questa settimana in gruppo dopo un lungo infortunio, difficilmente calpesterà il parquet: "È tornato dopo un periodo di recupero lungo, si è allenato ieri e ha fatto quello che era programmato, così come cercherà di svolgere quanto previsto nella seduta di oggi. Non andiamo oltre a questo. Difficile sapere cosa potrà fare, dall'essere in panchina a giocare ci passa, dobbiamo mettere sul piatto tante cose e valutare", ha precisato Bulleri.

Contro Scafati quindi ci sarà ancora un volta una Dinamo in emergenza, ma Bulleri è ottimista dopo le due vittorie consecutive tra campionato e Europe Cup: "Ci siamo posti la continuità come obiettivo dopo aver avuto vari cambi di inerzia durante la stagione. Le vittorie aiutano a lavorare meglio e a migliorare l'atmosfera che abbiamo vissuto nelle ultime due partite. Ci ha aiutato molto, chi c'era alle partite ha dato segnali importanti".



