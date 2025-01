Al Comune di Sassari cambiano un assessore e un consigliere

La stagione dei cambi si apre con largo anticipo al Comune di Sassari. Dopo solo sei mesi di governo Avs sostituisce un assessore e un consigliere comunale.

Nella giunta guidata dal sindaco dem, Giuseppe Mascia, saluta il vicesindaco e assessore all'Ambiente, Salvatore Dau, e subentra al suo posto Pierluigi Salis, portavoce di Europa Verde in Sardegna e attualmente componente del gabinetto dell'assessora regionale alla Pubblica istruzione, Ilaria Portas, nonché ex consigliere comunale.

Staffetta anche nei banchi del Consiglio comunale, sempre in casa Avs: si è dimesso il consigliere Marco Dettori e al suo posto entrerà nell'assemblea di Palazzo Ducale Francesco Pipia, primo dei non eletti della stessa lista.

Il gruppo consiliare di Avs registra anche un nuovo ingresso: direttamente dalle file dell'opposizione arriva Christian Luisi, eletto nella lista Sardegna al centro 2020.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA