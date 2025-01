Vasto incendio in discarica di pneumatici a Selargius

Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio in una discarica di pneumatici sulla statale 387, nel Comune di Selargius.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme.

L'area interessata dal rogo è di circa di 2.500 metri quadrati. In supporto la Sala operativa del comando di viale Marconi ha inviato due autobotti per l'approvvigionamento idrico, autofurgone autorespiratori, autofurgone schiuma e un escavatore.

Sul posto presente anche una squadra di barracelli e la polizia locale.



