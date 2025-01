Oristano, un daspo urbano dopo un'aggressione in un bar

La Polizia di Stato inizia il 2025 con un Daspo urbano (Dacur, ossia divieto di accesso ai centri urbani) e altri provvedimenti adottati dal Questore di Oristano. Il primo episodio risale al 29 dicembre 2024 29.12.2024, quando un uomo di Oristano è stato arrestata da in stato ebbrezza alcolica, dopo avere creato disordini in un bar ed essersi scagliato contro gli agenti dopo averli insultati, aggredendoli e colpendoli con calci. L'uomo, già protagonista in passato di comportamenti simili, era già stato colpito dalla misura dell'ammonimento del Questore per atti persecutori verso la titolare di un locale pubblico. Ora per due anni dovrà rispettare il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento indicati. Contravvenendo a quanto imposto dal provvedimento, rischia la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10.000 euro a 24.000 euro.

Il Daspo Urbano non è che una delle numerose misure di prevenzione adottate dalla Questura di Oristano dall'inizio dell'anno. Sono infatti ben 24 le misure emesse nel solo mese di gennaio, ed altre sono nella fase istruttoria. Si tratta di 12 avvisi orali per adulti, 6 avvisi orali per minori, 2 ammonimenti per atti di violenza domestica e 3 ammonimenti per atti persecutori.



