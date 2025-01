Oltre 38% delle imprese sarde aumenterà budget per settore Ict

Il 38,2% delle imprese sarde aumenterà quest'anno le spese nel settore Ict, in tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con un utilizzo sempre più strategico del web, cercando magari di sfruttare potenzialità e opportunità dell'intelligenza artificiale. La previsione di spesa sarda è superiore alla media nazionale del 30,1%.

I dati emergono dall'Assintel Report 2024 sul digitale, presentato oggi a Cagliari nel corso di un evento organizzato da Assintel e Confcommercio Sardegna.

Una tendenza già evidenziata lo scorso anno. In Sardegna, la percentuale di aziende che ha aumentato il proprio budget ICT nel 2024 rispetto all'anno precedente raggiunge il 33,2%, superando la media nazionale del 26,8%. Anche il dato relativo alla riduzione del budget ICT è inferiore rispetto al resto del Paese: appena il 4,3% contro il 7% nazionale.

Sardegna protagonista nell'intelligenza artificiale. Il 7,6% delle imprese sarde dichiara, secondo i dati dell'Assintel Report 2024, di applicare in modo integrato l'AI nei propri processi, contro l'1,8% della media nazionale. "Lo sviluppo tecnologico - spiega Agostino Cicalò, vicepresidente Confcommercio Sardegna -in particolare l'AI, può avere un impatto trasformativo sul nostro territorio, creando opportunità per settori strategici come turismo, agroalimentare, manifattura e artigianato, aiutandoci a superare le sfide strutturali".

Il 24% delle aziende sarde, contro una media nazionale del 19,9%, si è sentita ostacolata dal contesto territoriale e l'84,6% (contro una media nazionale del 68,7%) avverte la necessità di arricchire le competenze digitali interne. "La Sardegna, con il suo tessuto di micro, piccole e medie imprese - evidenzia Paola Generali, presidente Assintel - può diventare un modello per l'innovazione, ma servono più risorse, incentivi e iniziative per colmare il divario digitale e superare i limiti strutturali del territorio".



