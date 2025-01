Finanziaria, via libera a un altro mese di esercizio provvisorio

La Regione Sardegna spenderà le sue risorse in dodicesimi ancora per un altro mese. Lo ha certificato il voto favorevole al disegno di legge di estensione dell'esercizio provvisorio approvato in Consiglio regionale con 31 voti a favore e l'astensione delle opposizioni.

Il dibattito in Aula è stato animato quasi soltanto dai consiglieri di minoranza con gli interventi del relatore di minoranza, Fausto Piga (Fdi) e del collega capogruppo Paolo Truzzu, oltre che dal gruppo di Fi, con l'ex assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino. Un coro unanime per sottolineare il ritardo con cui la giunta sta mettendo mano ai documenti finanziari della Regione. "Il dubbio, il sospetto, la paura è che non basterà neanche febbraio", ha sottolineato Piga in Aula pur condividendo le parole dell'assessore del bilancio Giuseppe Meloni che poco prima nel suo intervento aveva sottolineato che negli ultimi 11 anni "ben otto volte si è ricorso all'esercizio provvisorio e, anzi, solo tre volte si è approvata la finanziaria entro il mese di dicembre".

Ma per il vice capogruppo Fdi questa volta "non ci sono alibi, ma soltanto aggravanti: stiamo vivendo una legislatura particolare, diversa da tutte le altre. Per la prima volta nella storia dell'autonomia sarda, sul Presidente della Regione Sardegna pende un giudizio di decadenza".

"Quello che mi lascia un po' perplesso - ha sottolineato Truzzu - è che solitamente l'esercizio provvisorio si vota perché si sta lavorando sulla finanziaria, perché c'è la prospettiva subito dopo di discutere la finanziaria. Invece voi avete fatto una scelta che ha portato a procrastinare il bilancio e concentrarsi sulla sanità". Critiche anche da Alice Aroni (Udc), che ha dichiarato di non partecipare al voto e da Gianni Chessa (Fi), che ha stigmatizzato la scelta di afforntare la sanità prima della manovra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA