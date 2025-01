Sartiglia in sicurezza, focus su luoghi di ritrovo dei giovani

"Ho aperto i lavori del Comitato a una rappresentanza della Consulta dei giovani perché sia ascoltato e valorizzato anche il punto di vista dei ragazzi.

Troviamo spazi adeguati per un divertimento sano e responsabile, nel rispetto delle regole e della sicurezza di tutti. È nostra responsabilità assicurare che i giovani possano vivere questa esperienza in maniera sicura, partecipativa e inclusiva, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità". Lo ha detto il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, che questa mattina ha presieduto in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica chiamato, a poco più di un mese dalla Sartigilia, a definire la cornice di sicurezza per il regolare svolgimento della manifestazione.

Per quanto riguarda i giovani, il rappresentante della Consulta ha indicato il parcheggio di via Emilio Lussu quale possibile punto di ritrovo dei ragazzi. L'area sarà pertanto esclusa da quelle individuate per il parcheggio delle auto.

L'area antistante il Palazzo di Giustizia sarà inaccessibile per evitare ogni situazione di pericolo, data anche dalla presenza del cantiere per i lavori di ristrutturazione del medesimo immobile. A breve sarà effettuato un sopralluogo da parte del Comune di Oristano per confermare la dislocazione nell'area retrostante della postazione medica avanzata del 118, come concordato nella precedente riunione. In ogni caso sarà rafforzata la vigilanza in loco da parte delle forze di polizia, così come presso il complesso immobiliare "Saia" dove in passato si sono verificati atti di vandalismo. É stato inoltre chiesto all'amministrazione condominiale di incrementare la vigilanza privata.

Il sindaco, con ordinanza, vieterà la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche. Disporrà altresì il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro, lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Oristano, il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di finanza, il rappresentante dei vigili del fuoco, il dirigente della Polizia stradale, l'amministratore straordinario della Provincia, il comandante della polizia locale, i rappresentanti della ASL e dell'AREUS, il rappresentante della Fondazione e il presidente della Pro Loco.



